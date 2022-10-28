Tütünle doldurulmuş binlerce makaron ele geçirildi

Edirne’ni Keşan ilçesindeki bir iş yerinde yapılan aramalarda, tütünle doldurulmuş binlerce makaron yakalandı. İşyeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.

Keşan’da tütün ve tütün mamulü kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki bir işyerine baskın yaptı.

Ç.K. isimli kişinin işlettiği yerde yapılan aramalarda, 3 bin 600 dal tütünle doldurulmuş makaron ele geçilirken, şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.