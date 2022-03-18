TÜBAT’tan doktor rektöre Tıp Bayramı ziyareti

Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (TÜBAT) üyeleri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Tıp Fakültesi öğretim üyelerine ziyaretlerde bulundu.

Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Sıla Er ve yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Tıp Fakültesi öğretim üyelerini ziyaret ederek, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Bilimsel Araştırma Topluluğu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren, kendisi de aynı zamanda bir hekim olan Rektör Tabakoğlu, bu anlamlı gün için düzenledikleri ziyaret ve gösterdikleri teveccüh için öğrencilere teşekkür etti. Sağlık çalışanlarının emeklerinin ve özellikle pandemi döneminde gösterdikleri özverinin hiçbir şeyle ölçülemeyeceğini belirten Rektör Tabakoğlu, büyük fedakarlıklarla gece gündüz demeden çalışan hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik etti. Geleceğin hekimleri olan TÜBAT üyesi Tıp Fakültesi öğrencilerini de kutlayan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, topluluk faaliyetleri ve etkinlikleri hakkında bilgiler aldı.

Bilimsel araştırmaların tıp eğitimindeki yadsınmaz yerinin altını çizen ve çalışmaları hakkında bilgiler veren öğrenciler, desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na teşekkür ettiler.