Trakya’da BİLSEM toplantısı

Trakya Üniversitesi organizasyonu ile özel yetenekli çocuklara eğitim veren Bilim ve Sanat Merkezi’nin (BİLSEM) Trakya bölgesi yetkilileri bir araya geldi.

Trakya Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde Trakya bölgesinde yer alan üstün yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü BİLSEM müdürleri, 27 Nisan 2021’de olası iş birlikleri ve çalışmalar üzerine çevrim içi ortama bir değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıya Trakya Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Dereli, Edirne Şehit Nefize Çetin Özsoy BİLSEM Müdürü Sinan Yiğit, Tekirdağ BİLSEM Müdür Vekili Güner Evren, Kırklareli BİLSEM Müdürü Beyhan Turfan, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası BİLSEM Müdürü Bünyamin Uslu ve Çorlu BİLSEM Müdürü Kadir Şahin katıldı.

Toplantıda Özel Yetenekliler Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Trakya’da faaliyet gösteren BİLSEM’ler arasında yapılabilecek iş birlikleri ve çalışmalar ele alındı. Özel yetenekli çocukların ihtiyaç duydukları alanlar ve istekleri değerlendirilerek merkezlerin koordinasyonuna dair süreç başlatıldı.