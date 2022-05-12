Trakya Üniversitesi’nin 40’ıncı kuruluş yılı programı yapıldı

Türkiye İstatistik Günü ve Trakya Üniversitesi’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu’nda bir program düzenlendi.

Programda TÜİK Edirne Bölge Müdürü Hasan Akdemir, Ekonomik Araştırmalar Grup Müdürü Neslihan Çolak ve Fiyat İstatistikleri Takım Sorumlusu Onur Yılmaz katılımcılara istatistik, verilerin oluşturulması gibi konulara ilişkin bilgiler verdi. Açılışta konuşan TÜİK Edirne Bölge Müdürü Hasan Akdemir, “Kurumumuz, kuruluşundan bugüne kadar ülkemizin gelişme sürecinde sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda mevcut durumun görülebilmesi, gerçekleşen durumlar hakkında doğru kararlar verebilmesi, geleceğe ilişkin plan ve programların yapılabilmesi için doğru, tarafsız, güvenilir ve zamanlı istatistikleri üretmek için çalışmaktadır” dedi.

Akdemir, güvenilir istatistikler ve sağlıklı işleyen bir istatistik sistemi olmadan güvenli bir gelecekten söz etmenin mümkün olmadığını vurgulayarak, “Türkiye İstatistik Kurumu tarafından üretilen resmi istatistikler, Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat, Birleşmiş Milletler ve IMF gibi uluslararası kurumlar tarafından belirlenen yöntem, tanım ve kavramlar kullanılarak hesaplanmaktadır. İstatistiklerin üretiminde kullanılan söz konusu kavram ve yöntemler, yerli ve yabancı, kurum ve kuruluşların değerlendirmelerine açık olduğu gibi, kurumumuz tarafından kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 2005 yılında yürürlüğe giren Türkiye İstatistik Kanunu ile ulusal düzeyde resmi istatistikler konusunda temel ilkeleri içeren resmi istatistikler programının hazırlanması ve istatistik üretiminin bu program çerçevesinde yapılması hükme bağlanmıştır” diye konuştu.

Ekonomik Araştırmalar Grup Müdürü Neslihan Çolak, istatistiğin tarihi süreci, istatistiğin üretim süreci ve diğer süreçler hakkında bilgiler verdi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hakkında sunum yapan Fiyat İstatistikleri Sorumlusu Onur Yılmaz ise, “Tüketici Fiyat Endeksi hesaplanma aracı, tüketim harcamalarına konu olan mal ve hizmetlere ait fiyatların genel düzeyinde zaman içerisinde meydana gelen değişimi ölçmektir. TÜFE verisi, makro ekonomik anlamda enflasyon hesaplanması ile diğer ülkeler ile kıyaslanabilir, Milli Gelir hesaplarında gösterge olarak kullanılır, ücretlerin ve fiyatların ayarlanmasında, herhangi değer verisinin enflasyondan arındırılması yani deflatör olarak kullanılması, ticari faaliyetlerin yönlendirilmesi, kira satış oranlarının belirlenmesi gibi alanlarda kullanılır. Bu amaçlarla bir ekonomide genel düzeyinde değişimleri ölçmek amacıyla fiyat endeksleri oluşturulur” diyerek fiyat derleme yöntemleri ve TÜFE hesaplama yöntemleri konusunda katılımcılara bilgi verdi.