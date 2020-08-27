Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Eğitim Fakültesi ortak eğitim gerçekleştirdi
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NIN, YAŞANAN COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİNİN KESİNTİYE UĞRAMADAN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLEBİLMESİ İÇİN ALDIĞI UZAKTAN EĞİTİM KARARININ ARDINDAN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ’NDE, ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARINI DESTEKLEMEK AMACIYLA “EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ WEBİNAR PROGRAMI” DÜZENLENDİ.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle eğitim ve öğretim süreçlerinin kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için aldığı uzaktan eğitim kararının ardından Trakya Üniversitesi’nde, Eczacılık Fakültesi öğretim elemanlarının uzaktan eğitim uygulamalarını desteklemek amacıyla “Eğiticilerin Eğitimi Webinar Programı” düzenlendi.
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü tarafından gerçekleştirilen webinar etkinlikleri kapsamında Arş. Gör. Dr. Şenay Ozan Leymun ve Arş. Gör. Dr. Can Mıhcı, Eczacılık Fakültesi öğretim elemanlarına “Uzaktan Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı” ile “Uzaktan Eğitimde Online Test Hazırlama” konularında bir eğitim gerçekleştirdi.
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi’nin birlikte düzenlediği etkinlikte uzaktan eğitim süreçlerinin etkin kullanımı ve uygulamalarına ilişkin hususlar ele alındı. İlk etabı başarı ile tamamlanan ve üç oturumda gerçekleştirilen “Eğiticilerin Eğitimi” programının ağustos ayı içerisinde devam etmesi planlanıyor.
Eğitim programı sonrası öğretim elemanlarının uzaktan eğitim ile ilgili yetkinliğinin artırılması hedefleniyor. Eğiticilerin Eğitimi Webinar Programı kapsamında eğitimlere katılan öğretim elemanlarına sertifikaları, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Maden ve Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Şeren tarafından takdim edildi.
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