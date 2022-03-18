Trakya Üniversitesi, Bulgaristan’dan gelen konuk heyeti ağırladı

Bulgaristan’ın Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis ve beraberindeki heyeti ağırlayan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Trakya Üniversitesi olarak Bulgaristan’ın ve Balkanlar’ın dört bir yanına yerleşmiş soydaşlarımıza hizmet etme gayesi içerisindeyiz" dedi.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Bulgaristan Türkleri Gecesi”ne katılmak için Edirne’ye gelen Bulgaristan’ın Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile bir araya geldi. Hasan Azis’i ve beraberindeki heyeti Rektörlük Yönetim Kurulu Odası’nda ağırlayan Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek. kurumlar arasında kurulan dostluk ve samimiyet köprülerinin geleceğe taşınmasına büyük önem verdiklerini belirtti. Kırcaali’nin Bulgaristan’da Türk nüfusun en yoğun yaşadığı yer olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, aynı kök ve geleneklerden beslendiklerini belirterek, “Trakya Üniversitesi olarak Bulgaristan’ın ve Balkanlar’ın dört bir yanına yerleşmiş soydaşlarımıza hizmet etme gayesi içerisindeyiz. Bu gönül birlikteliği, böylesi organizasyonların en önemli göstergeleridir. Aramızdaki ilişkileri ve bağı, yeni iş birlikleriyle daha da güçlendireceğimize inanıyorum. Bu vesileyle etkinliğimize destek olan ve bugün bizleri yalnız bırakmayan kıymetli Belediye Başkanımız Hasan Azis ve beraberindeki heyete çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaret esnasında Trakya Üniversitesi’nin Balkanlar vizyonu, misyonu ve sağlık hizmeti alanındaki yenilikçi uygulamalarını içeren bir sunum da gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, eğitim, sağlık, teknoloji, AR-GE olanakları ile Teknopark faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Ziyarette ayrıca bölge halkının Trakya Üniversitesi Hastanesi’nin sunduğu sağlık hizmetlerinden daha verimli bir şekilde yararlanabilmesini sağlamak amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu.

Trakya Üniversitesi’nin desteğini her zaman yanında hissettiklerini ve bunun kendilerine güç verdiğini ifade eden Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Bulgaristan’da yaşayan soydaşları bir araya getiren anlamlı etkinlik ve bölge halkına verdikleri desteklerden ötürü Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na teşekkür etti.

Trakya Üniversitesi ile Kırcaali Belediyesi arasındaki iş birliklerinin de konuşulduğu ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.