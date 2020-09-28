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Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası’nın 17. Olağan Genel Kurulu yapıldı
TRAKYA BÖLGE VETERİNER HEKİMLER ODASI’NIN 17. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
EDİRNE 28.09.2020, 15:14
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Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odasının 17. Olağan Genel Kurulunda odanın yeni başkanı belli oldu. Üç adayın yarıştığı seçimler sonucunda Uğur Cengiz Çakır, Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası’nın yeni başkanı oldu.
Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası’nın seçimli 17. Olağan Genel Kurulu bir otelde düzenlendi. İki gün süren genel kurul, yapılan başkanlık seçimiyle sona erdi.
Seçimlerde oda başkanlığı için Uğur Cengiz Çakır, Solmaz Doğan ve Caner Renkli’nin listeleri yarıştı.
Yapılan seçimler sonucunda kullanılan 406 oyun 165’ini alan Uğur Cengiz Çakır’ın listesi seçimin galibi oldu.
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