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Trakya Birlik’ten ayçiçeği üreticisini sevindiren açıklama

TRAKYA BİRLİK YÖNETİM KURULU, AYÇİÇEĞİ AVANS ÖDEMELERİNİN GÜNCELLEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

EDİRNE 03.09.2020, 11:20 03.09.2020, 11:29
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Trakya Birlik’ten ayçiçeği üreticisini sevindiren açıklama

Trakya Birlik Yönetim Kurulu ayçiçeği avans ödemeleri güncellemesi ile ilgili yaptığı açıklamada, yüzde 40 yağ oranlı ayçiçeği için 3.550 TL/Ton olduğunu duyurdu.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Temmuz ayı sonları itibariyle Çukurova bölgemizde başlayan yurt içi Ayçiçek hasadı içinde bulunduğumuz günlerde ana üretim bölgesi Trakya Bölgemizde çok yoğun şekilde sürmekte olup önemli üretim bölgeleri olan Güney Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerimizde de hızlanmaya başlamıştır. Ülke hasadının yüzde 80-90 oranında Eylül ayının ortalarında tamamlanması beklenmektedir. Geçtiğimiz sezona göre ekim alanlarında ki daralmanın yanı sıra yaşanan kuraklık ve yüksek sıcaklık etkisiyle ortaya çıkan verim ve kalite kayıpları sonucunda bir önceki sezona göre yaklaşık 200 bin tonun üzerinde kayıpla ülke rekoltesinin azami 1 milyon 250 bin ton seviyelerinde gerçekleşebileceği tahmin edilmektedir” denildi.

Yazılı açıklamada, “Çukurova bölgemizde 2 bin 800 TL/Ton seviyesinde başlayan yağlık Ayçiçek tohumu fiyatları; Karadeniz havzasındaki ülkelerde de olumsuz mevsim koşullarından ötürü tahmin edilen rekolteden önemli miktarda düşüş yaşanacağı beklentisinin güçlenmesi, dünya yağlı tohumlar üretimi ve ticaretinde soya ve türevleri başta olmak üzere pandemi etkisiyle ülkelerin gıda arz güvenliğini önceleyen tedbir ve temkin politikalarının yansıması sonucunda yakın dönemde yaşanan hızlı ve yüksek oranlı fiyat artışları, döviz kurlarında yaşanan yükseliş süreci ve bu bağlamda mevcut uygulamalar çerçevesinde olası ithal maliyetlerinin karşılığı olarak halihazırda tüm bölgelerimizde yüzde 40 yağlı standart ürün için 3 bin 450 - 3 bin 550 TL/ton seviyelerine yükselmiş bulunmaktadır. Gelinen nokta itibariyle dünya tarım ve gıda ürünleri fiyatlarının küresel çapta covid19 tedavisine ilişkin olumlu gelişmeler yaşanmadıkça güçlü kalmaya devam edeceği beklentisi ağırlık kazanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Tüm bu gelişmelerin ışığında tarımsal ürün fiyatlarının son derece dalgalı ve güçlü yükseliş eğilimine sahip olması üzerine Birliğimiz tarafından iç ve dış piyasalarda başta üretici ortaklarımız olmak üzere tüm Ayçiçek üreticileri lehine olası gelişmelerin yansıtılabilmesi adına 24 Ağustos tarihinde yüzde 40 yağlı standart ürün için ton başına 3 bin 240.-TL/TON avans ödemesinde bulunulması karar altına alınarak ilan edilmiştir.Takip eden süreçte önemli üretim havzalarında ve dünya tarımsal emtia fiyatlarında yukarıda sayılan gelişmelerin etkisiyle CİF 375 $ seviyelerinde başlayan ithal Ayçiçek tohumu fiyatları çok hızlı şekilde CİF 430 - 440 $ seviyelerine yükselmiş olup benzer şekilde Ayçiçek ham yağ fiyatları CİF 820$ seviyelerinden 880 $ seviyelerine yükselmiştir. Birbirine son derece entegre olan Karadeniz havzası ticari dinamiklerinin etkisiyle söz konusu artış trendinin devam edeceği beklenmektedir. Bu itibarla yurt içi ve yurt dışı tarımsal emtia piyasalarında yaşanan gelişmeler yurt içi arz talep dengesi ve içinde bulunulan fiyatlama trendinin etkisiyle 24 Ağustos tarihinde açıklanan avans ödemesinin revize edilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede 02 Eylül 2020 tarihinde toplanan yönetim kurulumuz yüzde 40 yağlı baz ürün için avans ödemesi tutarını 3 bin 550.- TL/Ton seviyesine yükseltmiş olup avans ödemesi tutarının dünya ticaretine konu yüzde 44 yağlı ürün için karşılığı 3 bin 763.-TL/Ton’a ve yüksek kaliteli yüzde 50 yağ oranlı ürün için 4 bin 83.-TL/Ton’a tekabül etmektedir” denildi.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu, “Birliğimize büyük bir güven ve aidiyetle ürünlerini teslim eden ortaklarımızdan yapılan mübayaa 02 Eylül 2020 tarihi itibariyle 172 milyon 648 bin 454 ton a ulaşmış olup 250 bin tonun üzerinde bir rakamla mübayanın tamamlanması beklenmektedir. Ortaklarımızdan mübaya edilen ürünler Birliğimizin sahip olduğu tesislerde tüm imkan ve kapasitemizle mamul haline getirilerek fabrikalarımızın devreye alındığı 17 Ağustos 2020 tarihinden bu yana kesintisiz olarak milletimizin istifadesine sunulmaktadır” dedi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Birliğimizin en büyük varlığı ve dayanağı, ortaklarımızın üretimden gelen gücü, kurumlarına olan yüksek aidiyet ve inançları ile halkımızın Birliğimiz mamullerine olan yüksek teveccüh ve güvenleridir. Ortaklarımızın bin bir emekle ürettiği ürünlerin milletimizin sofralarına taşındığı zincirin merkezinde yer alan Birliğimiz, yaşanan bu süreçte gerek üreticilerimizin alın terinin karşılığını bulması gerekse de milletimizin en temel gıda ürünlerinden olan rafine Ayçiçek yağında sağlıklı piyasa koşullarının oluşturularak bir denge fiyatı çerçevesinde piyasaya arz edilmesi amacına hizmet etmektedir. Bu amaç doğrultusunda piyasa gelişmeleri yakından takip edilerek gerek üretici ortaklarımız ve çiftçilerimizin gerekse de hane halkımızın menfaatleri birlikte gözetilerek iş ve işlemlerimize devam edilecektir.” denildi.

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