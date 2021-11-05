Prof. Dr. Filiz Akata’nın Tıp Fakültesi Dekanlığına atanması sebebiyle Tıp Fakültesinde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Ahmet Tezel ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin’in katıldığı törende Prof. Dr. Filiz Akata, Dekanlığı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir’den devraldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “2016 yılından bu yana Dekanlık görevini başarıyla yürüten Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir Hocama, görevi süresince yapmış olduğu önemli hizmet ve katkılardan dolayı gönülden teşekkür ediyorum. Biz Trakya Üniversitesi olarak kendisinden her anlamda katkı ve destek beklemeye devam ediyoruz. Bu üniversite hepimizin üniversitesi Bizler burada büyüdük, yetiştik ve buradan emekli olacağız. Burası bizim evimiz. Hocamızdan ve değerli birikiminden, bugüne kadar olduğu gibi farklı konu ve görevlerde yararlanmaya devam edeceğiz” dedi.

Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, görevi devralan Prof. Dr. Filiz Akata’yı tebrik ettiği konuşmasında, “Filiz Hocamız, yıllardır birlikte çalıştığımız bir Hocamız. Kendisi Covid-19 sürecinde üniversite olarak ortaya koyduğumuz başarılı performansın da gizli kahramanlarından biri. Kıymetli hocamız 2005-2008 yıllarında da Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini üstlenmişti. Tecrübesiyle fakültemize ve üniversitemize önemli değerler katacaktır” dedi.

Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini en iyi şekilde yerine getirme gayreti ile çalıştıklarını söyleyerek, “Dekanlığım süresince fakültemizin ve üniversitemizin ilerlemesi için değerli arkadaşlarımla birlikte var gücümüzle çalıştık. Benim için mutlu ve keyifli bir dönemdi. Bu süreçte her ihtiyacımızda bizden desteklerini esirgemeyen Rektörümüze ve yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Dekanlığı devrettiğim Filiz Hocama da görevinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine getirilen Prof. Dr. Filiz Akata ise “Dekanlık görevini layıkıyla yerine getirmek ve Ahmet Muzaffer Hocamdan aldığım bayrağı ileriyi taşımak için ekibimle birlikte var gücümüzle çalışacağız ve Tıp Fakültesi’nin başarısı için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Tören, dekanlık mührünün Prof. Dr. Filiz Akata’ya teslim edilmesinin ardından Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir’in “Tıp Fakültesi’nde Neler Yaptık? Neler Yapılmalı?” adlı sunumu ile sona erdi.