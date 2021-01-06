Tıp Fakültesi Dekanlığı, Edirne fotoğraflarıyla renkleniyor

Trakya Üniversitesinin en köklü fakültelerinden biri olan Tıp Fakültesinin idari ve akademik işlerinin yürütüldüğü dekanlık binasında güzelleştirme çalışmaları devam ediyor. Onarım ve tadilat çalışmalarının ardından yenilenen yüzü ile hizmete açılan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının duvarları, çeşitli tablolar ile süsleniyor.

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler tarafından özenle seçilen tablolardan oluşan onlarca eser, fakülte dekanlığında sergilenmek üzere Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir’e takdim edildi.

Dekanlığa hediye edildiler

Doç. Dr. Mustafa Hatipler ve fotoğraf sanatçısı Murat Öztürk, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir’i makamında ziyaret ederek, Edirne’nin çeşitli manzara ve görünümlerinin yer aldığı birbirinden değerli eserleri Tıp Fakültesi Dekanlığına hediye etti. Aynı zamanda Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu Bilgi İşlem personeli olan Murat Öztürk’ün imzasını taşıyan tablolar, Edirne’nin tarihi ve kültürel mekânlarının farklı zamanlarda çekilmiş fotoğraflardan oluşuyor.

Tarihi mekanlar dekanlığın duvarlarını süsleyecek

Fotoğraf sanatçısı Murat Öztürk ziyaret esnasında, her biri sanatsal bir anın parçası olan fotoğraflar hakkında Dekan Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir’e bilgiler verdi. Birbirinden ilginç hikâyelerin fotoğraf sanatıyla birleştiği tablolar hakkında konuşan Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler ise fotoğraflara konu olan kültürel varlıkların tarihsel kimliğimizin bir parçası olduğunu belirterek Edirne’nin tarihi mekanlarının Tıp Fakültesi Dekanlığının duvarlarını süsleyecek olasından ötürü duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Binamız adete bir sanat galerisine dönüştü"

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Demir, kendilerine armağan edilen tabloları çok beğendiklerini söyleyerek nazik ziyaretleri ve zarif düşüncelerinden ötürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler ve Murat Öztürk’e teşekkürlerini iletti. Bir taraftan tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle topyekûn bir mücadele ederken diğer taraftan Tıp Fakültesinin akademik ve idari işlerinin yürütüldüğü dekanlık binasının gelişmesi, güzelleşmesi için çalıştıklarını kaydeden Dekan Prof. Dr. Muzaffer Demir, “Özenle çekilen fotoğraflardan oluşan tabloların Tıp Fakültesi Dekanlığı Binasına ayrı bir hava katacağına eminim. Söz konusu eserler ile binamız adeta bir sanat galerisine dönüştü ve bundan ziyadesiyle memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

Kentin simge noktaları fotoğraflandı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının çeşitli yerlerine asılacak tablolar arasında tarihi Tren Garı, Tunca ve Meriç Köprüleri, Selimiye ve Muradiye Camileri, Sultan 2. Bayezid Külliyesi, Adalet Kasrı ve Hacı Adil Bey Çeşmesi gibi Edirne’nin önemli kültür varlıklarını yansıtan birbirinden değerli eserler yer alıyor.