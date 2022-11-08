Tekrar başarısız olmamak için kopya düzeneği ile sınava girmek istediler

Edirne’nin Keşan ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmek isteyen iki kişi polislere yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, daha önce girip başarısız oldukları sınavda bu kez başarısız olmamak istediklerini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz cumartesi günü Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavı’na girmek isteyen İ.T. ve M.Ö.’nün polis üst araması yaptı. Yapılan aramalarda şahısların üzerinden sınav salonundan dışarıyla haberleşmeyi sağlayan kulaklık, kamera ve taşınabilir internet sağlayıcısı çıktı.

Kıyafetlerinin içine gizleyen İ.T. ve M.Ö., gözaltına alınarak, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerine teslim edildi. Şüpheliler, ifadelerinde daha önce de birçok kez sınava girdiklerini; ancak başarısız olduklarını ve tekrar başarısız olmamak amacıyla böyle bir düzenek hazırladıklarını söyledi.

Konu hakkında soruşturma başlatıldı.