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TBMM Başkanı Şentop, Edirne’de basın mensuplarıyla buluştu

Türkiye Büyük Milet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Trakya’da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

EDİRNE 19.03.2022, 00:01
TBMM Başkanı Şentop, Edirne’de basın mensuplarıyla buluştu

Türkiye Büyük Milet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Trakya’da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne’de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ukrayna topraklarında devam eden savaş üzerine, Ukrayna ve Rusya taraflarının Antalya’da buluşmasına değinen Şentop, iki ülke arasındaki barışın tesis edilmesini güçlendirecek adımlar atılması gerektiğine vurgu yaparak, arabuluculuk rolünü çok önemsemeyen ülkelerin dahi bu konuda sadece arabuluculuk yapabilecek ülkenin Türkiye olduğunu fark ettiğini ifade etti. Şentop, “Şu anda Ukrayna, Rusya arasında silahlı çatışma olmakla beraber, bir taraftan da medya üzerinden savaşla ilgili yapılan değerlendirmeler, manipülasyonlara doğru ya da yalan bilgi bombardımanı yani bir medya savaşı cereyan ediyor. Bir taraftan büyük çaplı ekonomik, ticari savaş var" dedi.

“Savaşan ülkelerle görüşebilen tek ülke Türkiye’dir”

İki ülkeyle birlikte konuşabilen tek ülkenin Türkiye olduğuna vurgu yapan Şentop, "Savaşan ülkelerle görüşebilen tek ülke Türkiye’dir. Çatışmanın, savaşın bir an önce son bulmasını diliyoruz. Özellikle bir insani kriz de var. Kadınlar, çocuklar ve sivillere yönelik saldırılar var. İnsani krizin durdurulması çok önemli. Öncelikle acil bir ateşkes, sonra ise kalıcı bir ateşkes sağlanmalıdır. Akabinde ise iki ülke arasında bölgemizde barışın tesis edilmesini güçlendirecek adımlar atılmalı. O zamana kadar Türkiye’nin bu konudaki arabuluculuk rolünü çok önemsemeyen ülkeler dahi bu konuda sadece arabuluculuk yapabilecek ülkenin Türkiye olduğunu fark ettiler" ifadelerini kullandı.

"Türkiye savaşla barış arasında bir köprüdür"

Bugüne kadar ’Oraya mı yakınsın, buraya mı yakınsın’, gibi tamamen soyut, teorik eleştirilerle Türkiye’ye saldıranların bile bu anlamda adım atabilecek tek ülkenin burası olduğunu gördüklerini aktaran TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye savaşla barış arasında da bir köprüdür. Bu bakımdan Türkiye’nin gerçek büyüklüğünü anlamak için dünyadaki bu çerçeveden görmek lazım. Kısa sürede bir ateşkesin sağlanacağını ve sonrasında savaşın sona ereceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Dünyanın 100 yıl öncesindeki gibi bir kaos ve karmaşa içerisine sürüklenen bir dönemi yaşadığını belirten Şentop, bu dönemde Türkiye’ye güvenerek, birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğine vurgu yaptı.

“Türk kelimesini kullanan dernekler Yunanistan’da kapatıldı”

Yunanistan’ın göçmenlere yönelik uyguladığı geri itmeler ve sonrasında meydana gelen ölümlerle ilgili Avrupa parlamento başkanlarına mektup yazdığını belirten Meclis Başkanı Şentop, bu konuda bir kişinden dönüşler olduğunu aktardı. Yaşanan krizlerin Türkiye’nin dik duruşunu ve kıymetini ortaya çıkardığını söyleyen Şentop, birçok ülke meclis başkanının ateşkesi Türkiye’nin sağlayabileceğini ifade etti.

Yunanistan’daki Türk derneklerinin isimlerinde ‘Türk’ kelimesini kullanmaları sebebiyle yasaklar getirildiğini ve kapatıldığını söyleyen Şentop, “Bununla ilgili davalar açılmış ama sonuç alınamamış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de sözleşmeye aykırı olduğuna dair karar almış ama tazminat ödeyip buna davam etmek istiyorlar. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne saygısızlıktır. Bununla ilgili bir tedbir de alınmadığını görüyoruz” dedi.

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