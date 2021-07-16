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Tabakoğlu, sağlık çalışanları ile bayramlaştı

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sağlık çalışlarıyla Trakya Üniversitesi Hastanesinde bayramlaştı.

EDİRNE 16.07.2021, 19:37
Tabakoğlu, sağlık çalışanları ile bayramlaştı
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Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sağlık çalışlarıyla Trakya Üniversitesi Hastanesinde bayramlaştı.

Trakya Üniversitesi’nde Covid-19 sebebiyle iki yıldır gerçekleştirilemeyen bayramlaşma törenine, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Başhekim Prof. Dr. Abdullah Taş, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Cem Çopuroğlu, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Ahmet Tezel, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Öğr. Gör. Saadet Elmas ve sağlık çalışanları katıldı.

Bayramlaşma töreni öncesinde konuşan Başhekim Prof. Dr. Abdullah Taş, iki yıl aradan sonra bayramlaşma töreni gerçekleştirdikleri için mutlu oldukları belirterek herkesin bayramın kutladı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu selamlama ile başladığı konuşmasında, “Hastanemiz pandemi dönemde çok büyük zorluklar çekti. Bu süreçte sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz. İnşallah bu bayram sağlığın, huzurun, barışın olduğu bir bayram olur. Ailelerinizle, Trakya Üniversitesi ailesiyle mutlu huzurlu bayramlar diliyorum” dedi.
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