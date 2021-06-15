Tabakoğlu, ödül alan öğrenciler ile bir araya geldi

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi’nin adını uluslararası arenada başarı ile temsil eden ve ödüle layık görülen Devlet Konservatuvarı öğrencileri ile bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’nde öğrenim gören ve Caspi Art tarafından düzenlenen "VII. Uluslararası Sanat Yarışması"nda ödül alan öğrenciler ve aileleri ile buluştu. Yurt dışında çeşitli kategorilerde gerçekleşen yarışmada ödüle layık görülen öğrenciler ve onları yetiştiren öğretmenler, tebrik belgelerini düzenlenen törenle aldı.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı önünde gerçekleşen ve Rektör Yardımcısı, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer’in de eşlik ettiği törende ödül alan öğrenciler ile tek tek tanışarak sohbet eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, çalışmaları ile önemli başarılara imza atan öğrencileri ve hocalarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Törende konuşan Rektör Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarının başarıları ile adından sıkça söz ettirmesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Ulusal ve uluslararası alanda katıldığı birçok organizasyonda Trakya Üniversitesini gururla temsil eden Devlet Konservatuvarımız, adını yarışmalarda aldığı ödüller ve öğrencilerimizin başarıları ile de duyurmaya devam ediyor. Bağımsız bir değerlendirme sonucu elde edilen ödüller, buradaki başarıyı ve yapılan işin kıymetini daha iyi ortaya koyuyor. Trakya Üniversitesi’nin bu alandaki yetkinliğini ulusal ve uluslararası platformlara taşıyarak bizleri gururlandıran öğrencilerimize, bu başarının ardındaki değerli akademisyenlerimize ve pek değerli ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz, elde ettikleri başarılarla hem üniversitemizin hem de ülkemizin tanıtımına büyük katkıda bulunuyorlar. İnşallah bu başarılı süreç, gelecek günlerde nice güzel başarıları ve ödülleri de beraberinde getirecektir" dedi.

Başarılı öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik belgelerini vererek kutlayan Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer ise, “Covid-19 pandemi sürecinde de çalışmalarına ara vermeden devam eden Devlet Konservatuvarının müzik dehaları, elde ettikleri başarılarla bizlere büyük mutluluk yaşattılar. Bu zorlu süreçte büyük emek sarf eden değerli hocalarımızı kutluyorum. Öğrencilerimizin eğitimi için çok çalıştılar çok uğraştılar. Öğrencilerimiz de ellerinden gelenin en iyisini yapma konusunda büyük gayret gösterdiler. Karşılıklı etkileşim ve destek sonucu önemli bir başarıya ulaşıldı. Üniversitemizi ve okulumuzu gururlandıran öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, konuşmaların ardından yarışmada büyük başarı kazanan öğrenciler ve konservatuvar ekibiyle anı fotoğrafı çektirdi.