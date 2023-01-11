Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Edirne’nin Keşan ilçesinde polisin durdurduğu şüphelinin üzerinden uyuşturucu ve suçtan elde edinilen para çıktı. Şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri İspat Cami Mahallesi Karatepe Caddesi üzerinde bir dizi kontrol gerçekleştirdi. Denetimler sırasında S.D. isimli bir şahsı durduran polis, şahsın üzerinde 5 adet şeffaf poşet içerisinde uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ambalajlamada kullanılan çok sayıda poşet ele geçirdi.

Ayrıca üzerinden suçtan edinildiği değerlendirilen bin 230 lira yakalanan şahıs hakkında işlem başlatıldı.