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Şüpheli araçtan 307 litre kaçak içki çıktı
Edirne’de şüphe üzerine durdurulan araçta 307 litre kaçak içki ele geçirildi.
EDİRNE 30.09.2022, 15:37
Edirne’de şüphe üzerine durdurulan araçta 307 litre kaçak içki ele geçirildi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığınca, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde Edirne İl Merkezinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada toplam 307 litre kaçak içki ele geçirildi. Söz konusu kaçak içkilere Cumhuriyet savcısının talimatı ile el konularak yasal süreç başlatıldı.