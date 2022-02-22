Stajlarını tamamlayıp Berlin’den döndüler

Edirne’nin Uzunköprü İlçesinde en önemli proje okullarının başında gelen Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde yürütülen “İstihdam ile Evlerde Güneş Açacak” isimli Erasmus+KA102 projesi kapsamında gittikleri Almanya’nın Berlin şehrinden geri döndüler.

21 gün önce 5 öğrencisi ve 2 öğretmeni staj çalışması için Almanya’nın Berlin şehrine giden Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Öğrenci ve Öğretmenleri staj çalışmasının çok yararlı geçtiğini belirtiler.

Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde yürütülen “İstihdam ile Evlerde Güneş Açacak” isimli Erasmus+KA102 projemiz kapsamında okulumuzdan 5 öğrencimiz ve 2 öğretmenimiz gittikleri Almanya Berlin şehrinde 21 günlük stajlarını tamamlamış olup, ülkemize dönmüşlerdir. Ekibimize hoş geldiniz diliyoruz. Konu hakkında detaylı açıklamayı daha sonrasında yapacağız."