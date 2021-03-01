Şok uygulamada ceza yağdı

Edirne’nin Keşan ilçesinde son bir haftada yapılan şok denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ve maske kuralını ihlal eden toplam 198 kişiye 560 bin 700 TL idari para cezası kesildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik ilçe genelindeki haftalık şok denetimlerine devam ediyor. Çok sayıda kontrol noktasında araç ve yayalara yönelik denetimler gerçekleştiren ekipler, GBT sorgusu da yapıyor. 22 Şubat-1 Mart tarihleri arasında asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalanarak gözaltına alınrujdı. 1 adet yivsiz yarı otomatik tüfek, 6 adet kartuş, 19,22 gram sentetik kannabinoid, 6 adet ecstasy, 8,72 gram eroin ele geçirildi.

Denetimlerde ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 170 kişiye 535 bin 500 TL, maske kuralını ihlal eden 28 kişiye 25 bin 200 TL olmak üzere toplam 198 kişiye 560 bin 700 TL idari para cezası kesildi.