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Şok denetimlerde aranan 17 kişi yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde yapılan şok denetimlerde aranan 17 kişi yakalandı.

EDİRNE 17.10.2022, 17:04
Şok denetimlerde aranan 17 kişi yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde yapılan şok denetimlerde aranan 17 kişi yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10-17 Ekim tarihleri arasında ilçe genelinde asayiş ve güvenliğin temini açısından şok denetimler yapıldı. Denetimlerde hakkında aranma kararı bulunan 17 şahıs yakalanırken, 1 ruhsatsız tabanca, 2 bıçak, 1,46 gram eroin, 137.22 gram esrar ve 2,19 gram metamfetamin ele geçirildi.

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