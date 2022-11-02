Edirne’nin Keşan ilçesinde bir çocuk, sokak ortasında sırtlandığı kapıyla polise yakalandı. Adli makamlar karşısına çıkarılan çocuk cezaevine gönderildi.

Olay İspat Cami Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahta Cami Sokak üzerinde sırtına 2.5 metreye 1 metre ebatlarına plastik bir kapı alarak yürüyen çocuğu gören polis, durumdan şüphelenerek şahsı durdurdu. S.G. ismindeki çocukla konuşan ekiplerin yanına o sırada kapının sahibi geldi.

Bahse konu plastik kapının kendi evinden alındığını söyleyen E.A., kapısını alarak S.G.’den şikayetçi oldu.

Konu hakkında inceleme başlatıldı.

Gözaltına alınan S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.