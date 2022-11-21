Şiddetli lodos çatıyı uçurdu

Edirne’de sabah saatlerinden itibaren şiddetini zaman zaman artıran rüzgar sebebiyle bir binanın çatı kaplaması uçtu.

Edirne’nin Keşan ilçesinde meteorolojinin uyarılarının ardından şiddetli lodos etkisini gösterdi. Bölge genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar, Keşan’da günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli lodosun etkili olduğu Keşan’da bir binanın çatı kaplaması daha fazla dayanamayarak monte edildiği yerden havalandı. Bulunduğu yerden şans eseri yere düşmeyen parça için ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevrede önlem alırken çatıya çıkan ekipler, yerinden oynayan çatı parçalarını aşağıya indirdi.