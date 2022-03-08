Şehitler için Çanakkale’ye yürüyen Gümüş, Keşan’a ulaştı

Çanakkale şehitleri için Türk bayrağıyla İstanbul’dan yola çıkan Saffet Gümüş, yürüyüşünün 6. gününde Edirne’nin Keşan ilçesine ulaştı. Şimdiye kadar 177 kilometreyi adım adım geçen Gümüş, "Çanakkale ruhu bitmedi, bitmeyecek" dedi.

Tokat 15’li Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı anısına İstanbul’dan çıktığı vefa yürüyüşünün 6. gününde Keşan’a geldi. İlçe sınırını elindeki Türk bayrağı ile geçen Gümüş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’dan aldığı bayrak ile 18 Mart törenlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vermek üzere yola çıktığını söyledi. Gümüş, ’Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü’nü şu sözlerle anlattı:

"Çanakkale’de şehit olanlar bizim dedelerimiz, biz de onların Tokat 15’li torunlarıyız. Onlar bundan 107 yıl önce aç, susuz ve elbisesiz kaldılar. Tek gayeleri bize güzel bir vatan ve güzel bir gelecek vadetmekti. Allah mekanlarını cennet eylesin. İyi bu toprakları bize emanet etmişler. Biz de bu emanete sahip çıkıyoruz. Allah bizden Çanakkale Ruhu’nu eksik etmesin, ederse damarımızdaki kan kurusun."

Gelecek nesillere seslenen Gümüş, "Gençler, vatansız, bayraksız yaşanmaz. Çevremizde, en yakında Ukrayna’da görüyoruz. Zenginle fakir aynı, bir farkı yok. Ne olursunuz, vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkalım." derken, "Yolumuz uzun, yolumuz çetin. Yolumuz şehitler yolu Çanakkale" sözleriyle yoluna devam etti.