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Şehirler arası seyahate HES kodu ve maske kontrolü

EDİRNE’NİN KEŞAN İLÇESİNDE ŞEHİRLER ARASI TAŞIMACILIK YAPAN OTOBÜSLERE YÖNELİK MASKE VE 'HES KODU' DENETİMİ YAPILDI.

EDİRNE 29.09.2020, 17:17
Şehirler arası seyahate HES kodu ve maske kontrolü

Edirne’nin Keşan ilçesinde, korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin şekilde sürdürülebilmesi için ilçe çıkışlarında şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik maske ve ’HES Kodu’ denetimi yapıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, Keşan Otogarı’ndan çıkış yapan otobüsler tek tek durduruldu.

Otobüslerin içine giren ekipler, içeride bulunan yolcuların maskelerinin olup olmadığını, olanların da takıp takmadığını denetlerken; bir taraftan da şehirler arası seyahat eden yolcularda HES Kodu kontrolü yaptı.

Otobüslerin yanında ticari taksileri de denetleyen ekipler, maske kuralına uyulması konusunda sık sık hatırlatmalarda bulundu.

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