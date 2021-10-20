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Satışı yasak olan bıçakları satan şahıs gözaltına alındı

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince, seyyar tezgahta satışı yasak olan 20’si sustalı 7’si kelebek toplam 27 bıçak ele geçirilirken, satıcı gözaltına alındı.

EDİRNE 20.10.2021, 18:42
Satışı yasak olan bıçakları satan şahıs gözaltına alındı

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince, seyyar tezgahta satışı yasak olan 20’si sustalı 7’si kelebek toplam 27 bıçak ele geçirilirken, satıcı gözaltına alındı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Büro Amirliği ekipleri, bulundurulması ve satışı yasak olan sustalı ve kelebek tabir edilen bıçakların Cumhuriyet Meydanı’ndaki bir seyyar tezgahta sattığını tespit etti. Polis tarafından yapılan denetimlerde tezgahta satılan 20’si sustalı 7’si kelebek 27 bıçağa el konuldu.

Sokakta ortasına kurduğu tezgahta bulundurulması yasak olan bıçakları satan Ö.Y., isimli şahıs gözaltına alınırken hakkında ‘6136 ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanununa muhalefet’ suçundan adli işlem başlatılarak serbest bırakıldı.

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