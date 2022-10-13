Sahte plakalı araç, cezadan kaçamadı

Edirne’nin Keşan ilçesinde uzun süredir park halindeki bir kamyonette şikayet üzerine inceleme yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyonete takılı plakanın başka bir araca ait olduğunu tespit etti. Araç sahibine 9 bin 107 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Yukarı Zaferiye Mahallesi Anıl Sokak üzerindeki bir kamyonet, uzun süredir park halinde bekliyordu. Sahibinin bir türlü gelip almadığı aracın durumundan şüphelenen vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Bahse konu adrese gelen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyonette inceleme yaptı.

Kamyonete takılı bulunan plakanın sorgulamasını yapan polis, plakanın başka bir araca ait olduğunu tespit etti. Polis, bir süre sonra aracın başına gelen araç sahibi E.B.’ye 9 bin 107 TL para cezası kesti.