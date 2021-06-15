Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde akreditasyon sevinci

Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) tarafından, “Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Akreditasyon Belge Takdim Töreni” düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde, eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve eğitim programlarının ulusal ve uluslararası standartlara ulaşması amacıyla başlatılan akreditasyon süreçlerinde önemli bir başarıya daha imza atıldı. Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Lisans Programı, 30 Eylül 2024 tarihine kadar yeniden akredite edildi.

Verilen eğitimin ulusal kalite yeterlilik standartlarına uygunluğunu ve kalite güvencesini ifade eden akreditasyon süreçlerinde yaşanan gelişme ile Hemşirelik Lisans Programı için daha önce 30 Eylül 2021 tarihine kadar 2 yıl süre ile verilmiş olan akreditasyon, 30 Eylül 2024 tarihine kadar 3 yıl süreyle uzatılmış oldu.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nün akreditasyon başarısını paylaşmak ve akreditasyonun önemi, akreditasyon süreci ve bu süreçte yaşananlar üzerine bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla “Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Akreditasyon Belge Takdim Töreni” düzenlendi.

Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından çevrim içi olarak düzenlenen törene, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özgül Erol ile HEPDAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülseren Kocaman, HEPDAK Yönetim Kurulu üyeleri, Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

“Akreditasyon, mükemmelliğe doğru gidilen bir sürecin başlangıcını ifade ediyor”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren HEPDAK Başkanı Prof. Dr. Gülseren Kocaman, HEPDAK olarak hedeflerinin Türkiye’de hemşirelik eğitiminin kalitesini yükselterek, hemşirelerin sağlık hizmetlerini dönüştürmesine ve sağlığı geliştirmesine katkıda bulunmak olduğunu belirterek, “Sürekli geliştirilen standartlar doğrultusunda lisans ve lisansüstü hemşirelik eğitim programlarının değerlendirilmesi ve izlenmesi ile hemşirelik biliminin, eğitiminin, bakımının ve toplum sağlığının gelişiminde kalite ve yeniliğin güvencesi olmak için çalışıyoruz. Akreditasyon süreçleri bu konularda kurumlara yol gösterici olmada önemli bir rol oynuyor. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 5 yıllık akreditasyon sürecini başarıyla tamamladı. HEPDAK olarak akreditasyon süreçlerinin bir mükemmellik sürecinin de başlangıcı olduğu bilinciyle gelecek 3 yılın ardından Trakya Üniversitesi’nin mevcut standartların çok üzerine çıkacağını gururla ifade edebiliriz. Trakya Üniversitesi’nde var olan okul ve hastane iş birliği, bu alanlardaki bilgi ve tecrübe aktarımı şüphesiz iki tarafın da zenginleşmesi açısından son derece önemli. Bu başarınızdan dolayı memnuniyet duydum. Süreçte emeği geçenleri tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Programda açılış konuşmalarının ardından HEPDAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülseren Kocaman tarafından Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Lisans Programı Akreditasyon Belgesi takdim edildi.