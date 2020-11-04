Rumeli Köprüsü Dergisi’nin Covid-19 özel sayısı yayınlandı

Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün Balkan coğrafyasına yönelik hazırladığı Rumeli Köprüsü Dergisi’nin Covid-19 temalı ikinci sayısı yayınlandı.

Trakya Üniversitesi’nde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin katkılarıyla hazırlanan Rumeli Köprüsü Dergisi, pandemi döneminde okurlarının karşısına salgına ilişkin konular ve alanında uzman isimlerin kaleme aldığı yazılarla çıkmaya devam ediyor. Haziran ayında “Covid-19 Özel” sayısı ile okurlarıyla buluşan Rumeli Köprüsü Dergisi’nin yeni sayısı, korona virüs salgını sürecinde eğitim konularına ayrıldı. “Uzaktan eğitim” temasıyla yayınlanan “Covid-19 Özel Sayısı-2” başlıklı dergide okuyuculara çevrimiçi öğrenim, sanal sınıf, akıllı materyal kullanımı, ölçme ve değerlendirme, kaygı ve stres ile başa çıkma gibi alt başlıklarda pandemi sürecine ilişkin rehber niteliğinde bilgiler aktarılıyor.

Derginin editörü Ömer Şahin Sakızcıoğlu, derginin önsözünde Covid-19’un dünya üzerinde oluşturduğu sarsıntının günlük yaşama da büyük etki ettiğini belirterek, derginin yeni sayısını da Covid-19’a özel hazırladıklarını kaydetti. Türkiye’de birçok üniversitenin 2020-2021 eğitim öğretim yılına Covid-19 önlemleri kapsamında normal eğitim yerine uzaktan eğitim ile başladığını kaydeden Sakızcıoğlu, hazırladıkları bu yeni sayıda “Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitim”, “Uzaktan Eğitime Ne Kadar Hazırız?”, “Çevrimiçi Olmayı Başarabiliyor Muyuz?”, “Uzaktan Eğitim Teknolojileri Neler?” ve “Kaygı ve Stresten Nasıl Kurtuluruz?” gibi güncel konu ve yaklaşımlarla okurlarını bilgilendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Derginin Covid-19’a özel çevrimiçi olarak hazırlanan ikinci sayısına Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Buket Akkoyunlu ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Bardak “Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitim”, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Çuhadar “Covid-19 Deneyimi Çerçevesinde Uzaktan ve Yüz Yüze Öğretime Bakış”, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serçin Karataş “Çevrimiçi Öğrenci Olmak ya da Olmamak”, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncer Bülbül “Sanal Sınıfların Yönetimi” konulu yazılarıyla katkı verdi. Dergide ayrıca “Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri” başlıklı yazısıyla Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin, “Web 2.0 Teknolojileri” yazısıyla Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Özgür, “Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme” başlıklı yazısıyla Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Acar Güvendir, “Uzaktan Eğitim Sürecinde Kaygı İle Başa Çıkmak” yazısıyla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Seda Donat Bacıoğlu, “Uzaktan Eğitim Yoluyla Yabancılara Türkçe Öğretiminin Değerlendirilmesi” başlıklı yazısıyla Dil Eğitim ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden Öğr. Gör. Aynur Tüsgil, “Covid-19 ve Uzaktan Eğitim” yazısıyla Tunca Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr. Gör. İlkay Demiralay ve “Uzaktan Eğitimde Akıllı Materyallerin Kullanımı” başlıklı yazısıyla Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi’nden Yıldıray Ercan da dergiye katkı sunan diğer isimler arasında yer aldı.

Covid-19 salgını nedeniyle yayın hayatına çevrimiçi olarak devam eden dergiye Rumeli Köprüsü sayfasından (https://dosyalar.trakya.edu.tr/rumelikoprusu/docs/covid2/), Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü internet sitesinden (https://disiliskiler.trakya.edu.tr/) ve Facebook hesabından (https://www.facebook.com/TrakyaDisiliskiler/) ulaşılabiliyor.