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Rektör Tabakoğlu’ndan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine ziyaret
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ERHAN TABAKOĞLU, DAHA ÖNCE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIĞI VE KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANLIĞI GİBİ GÖREVLERDE BULUNAN ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. YUSUF TEKİN’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
EDİRNE 24.08.2020, 19:02
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, daha önce Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı gibi görevlerde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin’i makamında ziyaret etti.
Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu’nun da yer aldığı ziyarette üniversitelerin çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, iki üniversite arasındaki muhtemel iş birlikleri görüşüldü. Prof. Dr. Yusuf Tekin’e misafirperverlikleri için teşekkür eden Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kendilerini Edirne ve Trakya Üniversitesinde görmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.
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