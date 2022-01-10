Rektör Tabakoğlu: “Tüm gazeteci dostlarımızın bu özel ve anlamlı gününü içtenlikle kutluyorum”

Edirne’de Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Tabakoğlu mesajında, Demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biri olan gazetecilik mesleğinin aynı zamanda kamuoyunun düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğünün de temelini teşkil etmekte olduğunu söyledi.

Bu bilinç ile bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığını ifade eden Rektör Tabakoğlu, “Teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda ilerlediği günümüz dünyasında kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi, demokrasinin gelişmesi ve güçlenmesi adına fedakârca çalışan basın mensupları, toplum için çok önemli bir görev üstlenmektedir. Ülkemizin ve ilimizin her köşesinde mesleğin gerektirdiği etik ve ahlak kuralları doğrultusunda ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm gazeteci dostlarımızın bu özel ve anlamlı gününü içtenlikle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.