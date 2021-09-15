Rektör Tabakoğlu: “Biz burada bir aileyiz, çalışanımızı herkesten önce biz düşünürüz”

Tez-Koop-İş Sendikası Edirne Şube Başkanı Mehmet Meral ve Hizmet İş Sendikası Edirne İl Başkanı Emre Promet, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu ziyaret etti.

“2021 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü” kapsamında yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin, Personel Daire Başkanı Yılmaz Çavaş, İdari ve Mail İşler Daire Başkanı Ayşe Gül Kuşlar, Hukuk Müşaviri Olcay Özgiray Atasoy ve Avukat Özden İpçi de yer aldı.

Çerçeve protokolünün Trakya Üniversitesi tarafından isteyerek uygulanmadığına yönelik haberlerin de gündeme geldiği görüşmede sendika temsilcileri ile protokol hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Dava sürecinin devam ettiği ve sürecin sonunda kanunlar çerçevesinde gereken prosedürün uygulanacağının vurgulandığı görüşmede sendika temsilcilerine, sürecin büyük bir titizlikle takip edildiği aktarıldı.

Görüşmede konuşan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, son dönemde basında yer alan olumsuz açıklamaların bilinçli bir şekilde yapıldığına dikkat çekerek, “Bunlar ya araştırılmadan yapılmış cahilce ifadelerdir ya da üniversitemizi karalamak adına kötü niyetle yapılan açıklamalardır. Ben de bir işçi çocuğuyum. İşçinin, emekçinin hakkını en çok savunacak kişilerden biriyim. Biz burada bir aileyiz. Dolayısıyla çalışanlarımızı herkesten önce biz düşünürüz. Trakya Üniversitesi bugüne kadar hiçbir çalışanının emeğini karşılıksız bırakmamıştır, bırakmayacaktır da” dedi.

Çerçeve protokolünde Sayıştay kararlarına göre hareket etmek zorunda olduklarını da ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, dava sonucuna göre gerekli adımları atacaklarını söyledi.

Sendika temsilcileri de gündemi ve dava sürecini takip ettiklerini belirterek gösterdiği hassasiyetten ötürü Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na teşekkür etti ve izlenecek adımları sendika üyelerine aktaracaklarını söyledi.