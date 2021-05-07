Son Dakika
PTT önünde yine aynı manzara
Edirne’de vatandaşlar PTT şubesinin önünde kuyruk oluşturdu.
EDİRNE 07.05.2021, 16:41
Edirne’de vatandaşlar PTT şubesinin önünde kuyruk oluşturdu.
Türkiye’de Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminde PTT’nin hizmet vermeye devam edeceği açıklanmıştı. PTT’nin Edirne Başmüdürlük binası altında bulunan şubesinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Covid-19 tedbirleri kapsamında şubeye sınırlı sayıda vatandaşın alındığı ve şube önünde sırada bekleyen vatandaşların da sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.Alışveriş yapmak için çarşıya çıkanların zaman zaman yoğunluk oluşturduğu da kameralara yansıdı.