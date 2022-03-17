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Popliteratur isimli kitap okuyucu ile buluştu

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Asutay’ın editörlüğünü yaptığı “Popliteratur” isimli kitap yayımlandı.

EDİRNE 17.03.2022, 13:01
Popliteratur isimli kitap okuyucu ile buluştu

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Asutay’ın editörlüğünü yaptığı “Popliteratur” isimli kitap yayımlandı.

Editörlüğünü Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Asutay’ın yaptığı ve bölüm yazarı olduğu “Popliteratur” isimli kitap, kısa süre önce okuyucularla buluştu. Paradigma Akademi Yayınları tarafından yayımlanan kitapta 10 yazarın yazıları yer alıyor. Prof. Dr. Hikmet Asutay, Barbara Veronika Maier-Dikicier, Elif Düşmez, Gökçe Çakmakçı, Mehmet Can Sander, Sibel Ocak, Şengül Yılmaz, Emran Sirim, Çiğdem Turaç Gündüz ve Eşe Büşra Akın’ın yazdığı bölümlerde pop yazın dönemini içine alan önemli konulara dokunulmaya çalışıldı.

Modernizmin temellerini oluşturan farklı anlayışların zamanla birçok alanda önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hikmet Asutay, “Amerika’da başlayan ve daha sonraları Avrupa başta olmak üzere diğer ülkelerde görülen özellikle kitle iletişim araçları, teknoloji ve tüketim gibi kavramların popüler kültürün sanat ve edebiyat alanındaki etkisi oldukça fazladır. Bu etki Pop yazını ve Pop Art akımında II. Dünya Savaşı’ndan sonra meydana gelen köklü değişimlerin ve kuralsızlığın yansıması olarak görülmüştür. Kural ve sınır tanımamak, sıradan şeylere sıra dışı duygular ve anlamlar yüklemek, bu duyguları yaşanır hale getirmek sanatçıların özellikleri arasında belirginleşmiştir. Bu süreçte her bir eser estetik gerçeklik anlayışını sorgulatmaya neden olmuştur. Bunun yanı sıra sanat akımlarında tüketime yardımcı olmak için tüketimi ön plana çıkartan reklamlar, afişler ve resimli dergiler ağırlıklı olarak yer almıştır. Pop yazın dönemini içine alan bu kitapla önemli konulara dokunulmaya çalışılmıştır. Bilgileri, deneyimleri ve akıldakileri sözcüklerle anlatabilen yazınla bilgi edinmek, konuyu bütünüyle anlamak ve kavramak inanılmaz bir doyum verir insana. Konuyu bütünüyle ortaya çıkarma arzusunu mecburi kılar. Savunulan düşünceleri öne sürülerek açığa çıkarmak ve temel bir bilgiye oturtabilmek için yeni baştan araştırmak, yeni baştan sorgulamak gerekmektedir. Bu araştırmaların neticesi bu kitapta toplanmıştır” dedi.

Yazınsal ürünlerden itina ile seçim yaparak oluşturulan kitabın farklı bakış açılarıyla beraber güncel gelişmelerden de beslendiğini belirten Prof. Dr. Asutay, “Başarılması gereken en zor iş, düşüncelerin her bölümde kitap kapsamında yeterince açık ortaya koyulabilmesidir. Kitapta yer alan bölümler, zengin bilgilere bağlı düşünceleri ifade ederken alanında uzman olmayanların da anlayabilecekleri biçimde itinayla sunmuştur. Bazı soruların cevaplarına ne evet, ne de hayır diyen bu kitabın en büyük özelliği, okuyucuya sunduğu yanıtlarında, okuma önerilerinde, bu ve benzeri sorular karşısında her defasında farklı açılımlar üretmeleri, farklı bakış açılarıyla bakmalarını sağlayacak olmasıdır ki buna bağlı olarak da soruların açık uçlu cevaplardan oluşmasıdır. Kitapta özgün çalışmalara zaman zaman yapılan atıflar, düşünce ufkunun merkezinin daha uzağındaki alanlara ilişkin kitaplar, araştırmalar sırasında incelenen bazı etkileyici eserlerin ele alınması, yazarın kitabı yazarken hep elinin altında bulundurduğu kaynaklar arasında yer aldığı gerçeği saklamamalıdır. Verilen her emek karşılığını mutlaka bulur. Kitabın akademik çalışmalara katkı sağlayacağı ve alan yazında nitelikli bir eser olarak yerini alacağı değerlendirilmektedir” diyerek kitabın bilim dünyasına hayırlı olmasını diledi.

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