Polisin durdurduğu şüpheliden uyuşturucu çıktı

Edirne’nin Keşan ilçesinde devriye ekipleri, durdurdukları şüpheli şahsın üzerinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Keşan ilçesi Yenimescit Mahallesi’nde ring görevi yapan polis ekipleri, gece saatlerinde şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. O.B. isimli şahsın üzerini arayan ekipler, 4 adet eroin, 5 parça metamfetamin ve 2 adet hap olmak üzere 11 adet uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde kullanmak amacıyla hazırlanan aparatlar ele geçirdi.

Uyuşturucu madde kullanmak ve satmak suçundan gözaltına alınan şahıs hakkında işlem başlatıldı.