banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
84 milyon tek yürek İstiklal Marşı okuyacak!
84 milyon tek yürek İstiklal Marşı okuyacak!
Hadi Özışık'tan Süleyman Soylu açıklaması: Üzgünüm
Hadi Özışık'tan Süleyman Soylu açıklaması: Üzgünüm
CHP'nin dezenfektan önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi
CHP'nin dezenfektan önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi
Erol Çarmıklı hayatını kaybetti
Erol Çarmıklı hayatını kaybetti

Polisi gören şoke oldu, 17 kişiye ceza

Edirne’de kapalı olması gereken bir kahvehanede bulunan 16 kişiye ve işletme sahibine cezai işlem uygulandı.

EDİRNE 19.05.2021, 09:20
Polisi gören şoke oldu, 17 kişiye ceza

Edirne’de kapalı olması gereken bir kahvehanede bulunan 16 kişiye ve işletme sahibine cezai işlem uygulandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sabuni Mahallesi’nde bir kahvehanenin kapılarının kapatılıp oyun oynatıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen polisler, kahvehaneye giderek kapının açılması uyarısında bulundu. Uyarıların ardından kapıyı açan işletme sahibi, karşısında polisi görünce şoke oldu.

Polis ekipleri, kahvehanede yaptıkları araştırmada oyun oynandığına dair herhangi bir ize rastlamadı. Korona virüsle mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda kapalı olması gerekirken faaliyetine devam ettiği belirlenen kahvehanede bulunan 16 kişiye ve işletme sahibine cezai işlem uygulandı.
Yorumlar (0)
20°
açık