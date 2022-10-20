Polis ekiplerinden uyuşturucu ve sahte para operasyonu

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince bir şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu ile sahte para ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince G.B. isimli şahsın Keşan ilçesi Yenimescit Mahallesi’nde bulunan ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 6 adet folyo kağıdına sarılı satışa hazır halde metamfetamin maddesi, 5 adet sahte olduğu değerlendirilen 100 lira para ele geçirildi. İkametinde yakalanarak uyuşturucu madde ticareti yapmak ve parada sahtecilik suçundan gözaltına alınan G.B. hakkında tahkikata başlanıldı.