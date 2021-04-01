Pandemi süresince MS hastalarına yönelik solunum temelli tele-rehabilitasyon düzenlenecek

Türkiye MS Derneği, Fenerbahçe Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi işbirliğiyle, pandemi döneminde rehabilitasyon süreçleri aksayan MS hastaları için 8 haftalık, web tabanlı, tele-rehabilitasyon programı düzenlenecek.

Türkiye MS Derneği, Fenerbahçe Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi işbirliğiyle, Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Anıl Tekelioğlu Tosun ve Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Doç Dr. Hilal Keklicek’in rehberliğinde pandemi döneminde rehabilitasyon süreçleri aksayan MS hastaları için 8 haftalık, web tabanlı, tele-rehabilitasyon programı düzenlenecek. 16 Nisan 2021 tarihinde başlayacak olan programa MS hastaları evlerinden katılabilecek. Programda, özellikle Covid-19 nedeniyle önemi daha da anlaşılmış olan solunum egzersizleri ön planda olacak. Ayrıca MS hastaları, öğretim üyesi fizyoterapistler rehberliğinde evlerinden, güvenli bir aktivite programına dahil edilecekler.

Program ile ilgili açıklamada bulunan Doç Dr. Hilal Keklicek, “Dünyada çok yaygın olarak sürdürülmekte olan tele-rehabilitasyon hizmetleri, Covid-19 pandemisinden sonra daha da önem kazandı. Rehabilitasyon veya habilitasyon desteğine ihtiyaç duyan bireyler için, fonksiyon kaybının en aza indirilmesi açısından tele-rehabilitasyon çok önemli bir konumdadır. Bununla birlikte mutlaka, ilgili alanda uzman olan ve hizmeti alacak bireylerin özelliklerini bilen kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Amerika ve Avrupa’da tele-rehabilitasyon hizmetlerinin, eğer hedef grup doğru belirlenirse, uzman ve hasta eşleşmesi doğru yapılırsa, seans başı fizyoterapi ve rehabilitasyon maliyetini 30-40 dolar kadar aşağı düşürdüğü ve kişi başı mali yükü yüzde 50’lere varan oranda azalttığı, Amerika için bunun toplum maliyetine kişi başı getirisinin 3 milyon dolar civarında olduğu gösterilmiştir. Bu durum genel popülasyona uyarlandığında ciddi boyutta rakamlara ulaşıldığı bilinmektedir. Fakat, her sağlık hizmetinde olduğu gibi tele-rehabilitasyon veya habilitasyon uygulamaları da ehil ellerde sürdürülmezse sonuçlar hastalar açısından zararlı olabilir. Bu gibi faktörler dikkate alınarak, Türkiye MS Derneğinin çatısı altında, Fenerbahçe Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi iş birlikleriyle, nörorehabilitasyonda deneyimli fizyoterapist hocalar tarafından uygulanmak kaydıyla, MS hastalarımızın pandemi dönemindeki konforlarını bir nebze olsun arttırmak ve inaktiviteye bağlı olabilecek ikincil problemlere karşı hastalarımızı korumak adına böyle özverili ve faydalı bir faaliyete imza atmak istedik. Umuyoruz ki, zaman içerisinde tele-rehabilitasyon hizmetleri daha profesyonel bir zemine oturtularak herkes için ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir yapıya dönüşür” dedi.

16 Nisan 2020 tarihinden itibari ile başlayacak olan program her hafta Salı ve Cuma günleri saat 20.00’de yapılacak. Programa aşağıdaki linkten kayıt yaptırabilirsiniz.