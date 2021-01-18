Özhaseki: “HDP’li belediyelerin hizmet etmek gibi bir derdi yok”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, HDP’li bazı belediyelere yapılan kayyum atamalarıyla ilgili, “HDP’li belediyelerin hizmet etmek gibi bir derdi yok” değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Özhaseki, Edirne’nin Keşan ilçesinde düzenlenen "Gönül Belediyeciliği Trakya Buluşması" toplantısında konuştu. Yerel yönetimlerde 1994 yılının dönüm noktası olduğunu belirterek Özhaseki, konuşmasında şu ifadeleri dile getirdi:

“2000 öncesine kadar Türkiye’nin birçok yerinde Cumhuriyet Halk Partili belediyeler vardı. Gördüğüm şuydu: İdeolojik bir yapılanma vardı, militan bir kadro vardı, hizmet de asla düşünülmezdi. Kafalarında ideolojik bir yapılanma var. Herkesi, özellikle arka mahallelerdeki insanları örgütlü bir topluma, sol bir dünyaya götürmek için çabaladılar. Kimisinin Rusya hedefinde, kimisinin Çin hedefinde. Kimisi küçücük Arnavutluk’u hedef almış, Enver Hoca diye bir adam var, onun peşinde koşuyor. Kimisi Castro’nun hayali ile yatıyor kalkıyor, şiirler okuyor Ve o belediyelere ne yazık ki bunlar hakim oldu. Kurtarılmış bölgeler vardı. Bunların hepsi ispatlı, olan bitenden bahsediyoruz. Sonra, en büyük yolsuzluklar o dönemlerde oldu. İSKİ yolsuzluğu CHP döneminde oldu. CHP kendini epeyce toplayamadı. Günümüzde de bakıyorum, doğru dürüst ne Ankara’da ne İstanbul’da ne İzmir’de, 2 sene geçti aradan, doğru dürüst ne Ankara’da ne İstanbul’da ne İzmir’de daha taş üzerine taş koyduklarını görmedik. Aldıkları sabıkalı elemanlarının da dosyası yağıyor. Antalya, Muratpaşa, Manavgat, Maltepe, Kozan, Kuşadası, Dikili’deki ne kadar militan, hırsız, sicili bozuk, tacizci adam varsa işbaşına gelmiş. Bunların dosyaları yağıyor akşama kadar."

“HDP’lilerin gözü, belediyecilikte, hizmette değil”

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "HDP’lilerin gözü, belediyecilikte değil, hizmette değil. PKK’nın niyetini hepimiz biliyoruz. Türkiye’yi bölmek istiyorlar. Onlar da siyasi uzantıları. Kayyumlar atanınca bir gürültü, eleştiri başladı. Bu kayyumlar niye atandı? Silahlı terör örgütü kurma, yönetme, üye olma ve yardım yapma, suçu ve suçluyu övme, terör örgütünün yandaşı olma ve görevi kötüye kullanma suçlamaları var. Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanları hakkında 31 - 32 tane kovuşturma, 3 tane de soruşturma var. Kendileri de yaptıkları ve söyledikleriyle bu suçlamaları inkar etmiyorlar. Devletten gelen parayı dağa gönderiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasıyla, kanunlarıyla savaşıyor bu adamlar. Bunların hepsini belediyelerde yapıyorlar. Bir gün olsun PKK’yı kınamadılar, kınayamıyorlar. Her şeyleriyle bu örgüte göbekten bağlılar. Bunların yerine kayyum atandığında da bağırıyorlar. Kayyum atanması hususunda Anayasa diyor ki; ‘Görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma ve kovuşturma açılan mahalli idare organlarının belediye başkanlarını, üyelerini İçişleri Bakanlığı görevden alır.’ Dünyada da uygulamaları var. İleri demokrasi diye anılan ülkelerde, görevi kötüye kullanma gibi suçlardan belediye başkanlarının görevden alındığı pek çok örnek var. Hele hele terör varsa orada, akan sular durur. Oy ile seçimle iş başına gelenlere bu sonuç suç işleme özgürlüğü vermez” dedi.

“CHP, bir tarafını İYİ Parti’ye, bir tarafını da HDP’ye yaslıyor”

Mehmet Özhaseki, "Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Ne olacak kardeşim, gidince ne olacak. Millet sizi seviyor mu? Oyunuz yüzde 1 arttı mı? İş yapacak bir haliniz var mı? İyi bir örnek ortaya koydunuz mu? Yok. CHP, bir tarafını İYİ Parti’ye yaslıyor, bir tarafını HDP’ye yaslıyor. Burada başarılılar ama Allah için. Bunu takdir edelim, kolay değil. Bir taraftan ’Ülkücüyüm’ diyen arkadaşlara, bir taraftan da ’Kürtçüyüm, Türkiye’yi böleceğim’ diyen adamlara yaslanarak iktidara geliyoruz numarası çekiyorlar. Bu nasıl iştir ya. Burada başarılılar, bunu takdir ederim, kolay değil bunları bir arada tutmak. Zaten çok utangaç, mahcup tavırla söylüyorlar her zaman. HDP ile beraber olduklarını da söyleyemiyorlar" diye konuştu.