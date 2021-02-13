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(Özel) ‘Feride’ azmiyle genç kızlara örnek oluyor

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı, İpsala 112 Acil’de ambulans sürücülüğü görevini sürdüren Feride Çabukel, bir kadın olarak, birçok erkeğin bile yapmakta zorlandığı işinde, dikkatli ve güvenli sürüşüyle, bu mesleği seçmek isteyen genç kızlara da örnek oluyor.

EDİRNE 13.02.2021, 11:54
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(Özel) ‘Feride’ azmiyle genç kızlara örnek oluyor

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı, İpsala 112 Acil’de ambulans sürücülüğü görevini sürdüren Feride Çabukel, bir kadın olarak, birçok erkeğin bile yapmakta zorlandığı işinde, dikkatli ve güvenli sürüşüyle, bu mesleği seçmek isteyen genç kızlara da örnek oluyor.

Kadınların, toplumda birçok konuda başarılı olacağına vurgu yapan Çabukel, kendini şöyle tanıttı: “Adım Feride Çabukel, 1990 Uzunköprü doğumluyum. Ailemle Uzunköprü’de yaşıyorum. Şu anda İpsala 112 Acil Servis’te çalışıyorum. Ambulans sürücüsüyüm. Feride, güler yüzlü, eğlenceli, merhametli, insanlara yardım etmeyi seven, biridir.”

“İşimi severek yapıyorum”

Sağlık Meslek Lisesi mezunu olduğu için ambulans sürücülüğünü seçtiğinin altını çizen Feride Çabukel, “Sürücülüğü seviyorum. Sağlık ekibinin bir parçası olmak güzel bir duygu. İşimi severek yapıyorum. Evet zor bir iş ama her işin bir zorluğu var. Kadın olarak da zor ancak ben, kadınların her zorluğu yenebildiklerini düşünüyorum. Bildiğiniz gibi, kadın - erkek eşitliği var. Kadınlar, hayatın her alanında ön plana çıkmalıdır” diye konuştu.

“İşimizde risk ön planda”

Yaptığı işin zor yanları olmasına karşılık, özgüveniyle birçok sorunu aştığına vurgu yapan Çabukel, “Mesleğimi genç kızlara tavsiye ediyorum. Kadınlar hayatın her alanında ön plana çıkmalıdır. Öz güvenli olmalı ve bu işi yapacaklarına inanmalıdır. İşimizde risk ön planda, sürekli dört teker üzerinde gidiyoruz. Önceliğimiz kendi güvenliğimiz. Ekibimizle, hasta ya da yaralıyı güvenli bir biçimde en yakın hastaneye ulaştırmak. Ambulansı hızlı değil, güveli bir biçimde kullanmalıyız. Ambulansta önemli olan hız değil, güvenli bir biçimde ulaşımı sağlamak” dedi.

“Vakaya hazır şekilde bekliyoruz”

Her güne aynı inanç ve sevgiyle başladığını kaydeden Çabukel, bir iş gününü anlatarak, “İş günümüz sabah nöbete gelmemizle başlıyor. Nöbetten çıkan arkadaşla devir teslim yapıyor, ambulans kontrolüyle devam ediyoruz. Vakaya hazır şekilde bekliyoruz” dedi.

“En büyük yardımcım erkek meslektaşlarım”

Feride Çabukel, sözlerini söyle sürdürdü: “Görevim sırasında en büyük yardımcım, ekip arkadaşlarım ve erkek meslektaşlarım. 6 yıldır görev yapıyorum. Benim için ellerinden geleni yapıyorlar. Özgüvenimi onlar sayesinde kazandım.”

“Pandemide görevimiz daha da zor”

Son bir yıldır, dünyada olağanüstü koşullar yaşandığını ve insanların zor koşullar altında yaşam savaşı verdiğine de dikkat çeken Çabukel, “Pandemi döneminde görevimiz daha da zor. Özellikle tulumlar içinde çalışmak, bizi bayağı zorladı. Ancak, tedbirlere uyulduğu zaman, vaka sayılarında düşüş yaşanıyor. Buna seviniyoruz. İnşallah pandemiden sonra daha da güzel olacak. Vatandaşların; maske - mesafe ve temizlik kurallarına uymaları gerekiyor. Önce kendilerini, sonra ailelerini düşünsünler. Yasaklara uymaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Gözlerimin önünde, araçta yanan kazazedeyi unutamadım”

Her gün birçok vakayla karşılaşan Feride Çabukel, “Unutamadığım olaylara gelince, pek çok var ancak özellikle bir tanesine değineyim. Bir sabah Keşan’a seyir halindeyken, önümde bir kaza oldu. 20 yaşında bir delikanlı, Paşayiğit yakınlarında bir trafik kazası geçirdi. Kazazede yanan araçtan çıkamamış ve feci şekilde can vermişti. Uzun süre o çığlıkların etkisinde kaldım. Durdum, otomobilden indim ama hiçbir şey yapamamamın üzüntüsünü yaşadım. Aracın kapıları kilitli olduğu için, kazazedeyi dışarıya çıkaramadık” dedi.

“Ambulansta kadın sürücü görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor”

Çabukel, “Ambulansta vatandaşlar bir kadın sürücüyü görünce önce çok şaşırıyor. Olay yerine gittiğimizde de aracı benim kullandığımı görüp hayret ediyorlardı. Ancak ambulansa hakim olduğumu gördüklerinde, güzel geri dönüşler aldım. Hatta erkek sürücülerden daha başarılı olduğumu söyleyenler de oldu. Önce korktuklarını ancak, aracı daha güvenli kullandığım için bu korkularının hemen giderildiğini ifade ettiler” diye konuştu.

“Bazen ekipte 3 kadın oluyoruz”

Sağlık gibi önemli bir konuda kadın - erkek ayrımcılığı yapılamayacağına dikkat çeken Çabukel, “Ancak işimizde kadın - erkek ayrımı yok. 3 kişilik bir ekibiz. Bazen 3 kadın olarak da çalışıyoruz. Bu durumun toplumda bir özgüven oluşturduğunu düşünüyorum” dedi.

“2 kez darp edildim”

Kadın olmanın yanı sıra, 112 Acil’de çalışan bir kadın olmasının, beraberinde sağlık çalışanlarına taciz ve şiddeti de getirdiğini anlatan Feride Çabukel, “Ben de 2 kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldım. Hasta yakınlarının nasıl bir psikolojide olduklarını biliyoruz. Ancak, önemli olan hastanın kendisi. Yakınları bize müdahale etmek yerine bir an önce hastayı en yakın hastaneye ulaştırmamıza yardımcı olmalılar. Ambulansa birden fazla hasta yakını binmek isteyince sorun yaşıyoruz. Ambulansa en fazla 1 hasta yakını binebilir. Türkiye’de sadece ben değil, birçok sağlık çalışanı darp ediliyor. Çok üzülüyoruz” şeklinde konuştu.

“Hayalim polis olmaktı”

Çabukel, “Hayalimdeki meslek 112 Acil ambulans sürücüsü olmak değildi. Polis olmak istiyordum. Babamın isteği üzerine sağlık meslek lisesine gittim. Araç sürmeyi sevdiğim için ambulans sürücülüğüne geçtim. İşimiz severek yapıyorum. Polislik de güzel, tüm meslekler de güzel ama mesleğini severek yapmak çok daha güzel” dedi.

“İleri sürüş teknikleri eğitimi alıyoruz”

Çabukel, ambulans kullanımına yönelik mesleki deneyim ve başarılarını dile getirerek, “Ambulans kullanmak için ileri sürüş teknikleri alıyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın düzenli olarak yaptığı, ASTE (Ambulans Sürüş Teknikleri) eğitimimiz var. Bu eğitimleri düzenli olarak alıyoruz. Ambulansı daha güvenli sürme eğitimi almadan kimse direksiyonun başına oturamaz. Bizim için zorlu ve güzel bir eğitim oluyor. Lastik değişiminden, araç arızasına, kış dönemi araç kullanma zorluklarına, dar yerlerde araçla manevra yapabilmek gibi konulara değiniliyor. Slalom dediğimiz, aracı devirmeden geçtiğimiz bir mekanizma var. Güvenli fren mesafesi de önemli. Kısaca pekçok eğitim alıyoruz. Geçen yıl bu yarışmada 3. oldum” dedi.
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