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Otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaş toprağa verildi

Kırklareli’ndeki otobüs kazasında hayatını kaybeden Cengiz Bayraktaroğlu Edirne’de toprağa verildi.

EDİRNE 06.07.2022, 22:27
Otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaş toprağa verildi

Kırklareli’ndeki otobüs kazasında hayatını kaybeden Cengiz Bayraktaroğlu Edirne’de toprağa verildi.

Edirne Bodrum seferini gerçekleştiren yolcu otobüsünün Kırklareli’nin Lüleburgaz yakınlarında şarampole yuvarlanması için sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Cengiz Bayraktaroğlu’nun cenazesi Lüleburgaz Devlet Hastanesinden morgundan alınıp Edirne’ye getirildi.

Cenazeye Bayraktaroğlu’nun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hacı İlbey Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Bayraktaroğlu’nun cenazesi toprağa verildi.

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