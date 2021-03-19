Osmanlı’nın izinde “mimarlık” e-seminer dizisi başladı

Yaşanan salgın sürecinde lisans ve lisansüstü öğrencilerin bilimsel gelişimini desteklemek ve paylaşım ortamlarını zenginleştirmek amacıyla Trakya Üniversitesi Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından çevrim içi katılımla Google Meet üzerinden canlı takibe olanak sağlayan “Osmanlı’nın İzinde Mimarlık E-Seminerleri” dizisi başlatıldı.

Trakya Üniversitesi Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (OSMER) bünyesinde düzenlenen seminerler dizisinin ilki gerçekleştirildi. Osmanlı’nın uzak sınırları içerisindeki mimarlık eserlerinin ele alındığı “Osmanlı’nın İzinde: Mimarlık” e-seminer dizisi, 17 Mart 2021 tarihinde Prof. Dr. Khaled Tadmori ile başladı.

Geniş bir katılımla çevrim içi olarak gerçekleşen seminerde Prof. Dr. Khaled Tadmori, “Lübnan’dan Arap Dünyasına Türk ve Osmanlı Mimarisinin İzleri” başlıklı sunumunda, Lübnan’da bulunan Osmanlı eserleri hakkında engin bilgilerini dinleyicilerle paylaştı. Prof. Dr. Khaled Tadmori, akıcı sunumu ve eşsiz fotoğraflar ile katılımcılara Lübnan sokaklarında adeta çevrim içi bir gezi yaşattı.

Merkez Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu Üyelerinin yanı sıra farklı üniversitelerden ve Trakya Üniversitesinden birçok akademisyen ve öğrencinin katıldığı sunum, katılımcıların değerli katkıları ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tülay Canıtez moderatörlüğünde yürütülen “Osmanlı’nın İzinde: Mimarlık” adlı 3 bölümlük e-seminer dizisinde Osmanlı Mimarisi’nin alanında uzman isimler tarafından geniş bir perspektifte ele alınması amaçlanıyor.

Osmanlı’nın Balkanlardan Orta Doğu’ya uzanan tarihi kent kimliğini tanımlayan önemli anıt yapıları, kentsel dokuları ve bunların zaman içindeki değişim ve dönüşümlerine ilişkin pek çok konunun ele alınıp tartışılacağı geniş kapsamlı seminer dizisi, 07 Nisan 2021 tarihinde Öğr. Gör. Dr. Mahmud Zeyn El Abidin’in “Halep’te Osmanlı İzleri” başlıklı semineri ve 05 Mayıs 2021 tarihinde Dr. Öğr. Üyesi Bekim Çeko’nun “Prizren’de Osmanlı İzleri” başlıklı sunumları ile devam edecek.

Farklı üniversitelerden öğretim elemanları, kamu kurumlarından yöneticiler ve sanatçıları bir araya getiren OSMER Seminerler Dizisi’ni, sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz.