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Ormanlardaki kaçak yapılar yıkıldı

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü’nün orman ve tarım arazilerini korumak amacıyla başlattığı sıkı denetimler devam ediyor. Kaçak yapıldığı tespit edilen yapılar yıkıldı.

EDİRNE 18.05.2021, 08:52
Ormanlardaki kaçak yapılar yıkıldı

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü’nün orman ve tarım arazilerini korumak amacıyla başlattığı sıkı denetimler devam ediyor. Kaçak yapıldığı tespit edilen yapılar yıkıldı.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptıkları araştırmalar neticesinde ormanlık alanlara yakın ve ormanlık alanların içerisinde gizli ve izinsiz kaçak yapılar tespit etti. Gerekli tutanakların tanzim edilmesinin ardından, kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirildi.

Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, kaçak yapıları hiçbir zaman müsaade edilmediğini bundan sonra da edilmeyeceğini belirterek, benzer konuların da yakından takip edileceğini aktardı.
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