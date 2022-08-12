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On binlerce makaron yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis tarafından bir kişiye ait iş yeri ve evde yapılan aramalarda on binlerce bandrolsüz makaron ve teçhizat ele geçirildi.

EDİRNE 12.08.2022, 09:57
On binlerce makaron yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis tarafından bir kişiye ait iş yeri ve evde yapılan aramalarda on binlerce bandrolsüz makaron ve teçhizat ele geçirildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada İ.T. isimli bir kişinin iş yeri ve evinde denetim yaptı. Alınan karar doğrultusunda yapılan denetimde 29 bin adet bandrolsüz boş makaron, 15 bin 600 adet bandrolsüz doldurulmuş makaron ile birlikte sigara sarmakta kullanılan 1 kompresör ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

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