banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!
İŞKUR 130 bin personel alınacağını duyurdu
İŞKUR 130 bin personel alınacağını duyurdu
WhatsApp'ın çöküşü Telegram'a 50 milyon yeni kullanıcı kazandırdı
WhatsApp'ın çöküşü Telegram'a 50 milyon yeni kullanıcı kazandırdı
YouTube Music, arka planda müzik dinlemeyi ücretsiz hale getiriyor
YouTube Music, arka planda müzik dinlemeyi ücretsiz hale getiriyor

Öğrencilere trafik eğitimi verildi

Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerinin sorumluluk sahasında bulunan ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen trafik eğitimlerinde ‘Yaya geçidi kullanımı ve yaya önceliği’ konularında bilgilendirme yapıldı.

EDİRNE 07.10.2021, 11:46
Öğrencilere trafik eğitimi verildi

Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerinin sorumluluk sahasında bulunan ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen trafik eğitimlerinde ‘Yaya geçidi kullanımı ve yaya önceliği’ konularında bilgilendirme yapıldı.

Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde Uzunköprü Jandarma Komutanlığında görevli 4’üncü Kademeli Uzman Çavuş Uğur Ulu tarafından öğrencilere yapılan bilgilendirmede, kontrollü yaya geçişi kuralları, yaya önceliği, trafik işaretleri ve kuralları ile emniyet kemeri kullanımı konuları detaylı olarak anlatıldı. Yapılan bilgilendirme eğitimi sonrası öğretmen ve öğrenciler, aldıkları eğitimin çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, jandarma ekiplerine teşekkür etti. Jandarma ekipleri, eğitim sonrasında öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili broşürler dağıttı.

Eğitimlerin devam edeceğini belirten Küplü Gazi İlkokulu Müdürü Turan Yılmaz, “Bugün okulumuzda yaya geçidi etkinliği yaptık. Okulumuzda öğrencilerimize trafik kuralları anlatıldı. Birçok konuda bilgiler aktarıldı. Jandarma trafik ekipleri tarafından verilen eğitimlerimiz devam edecek" dedi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1