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Öğrencilerden motosiklet sürücüleri ve kuryelere ‘Güvenli Sürüş’ konferansı

Trakya Üniversitesi öğrencileri tarafından motosiklet sürücüleri ve kuryelere yönelik ‘Güvenli Sürüş‘ konferansı düzenlendi.

EDİRNE 18.04.2022, 18:24
Öğrencilerden motosiklet sürücüleri ve kuryelere ‘Güvenli Sürüş’ konferansı

Trakya Üniversitesi öğrencileri tarafından motosiklet sürücüleri ve kuryelere yönelik ‘Güvenli Sürüş‘ konferansı düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı uygulama etkinlikleri çerçevesinde Devlet Konservatuarı toplantı salonunda yapılan ‘Güvenli Sürüş’ konferansına katılan OMM (Onat Motosiklet Meraklıları) Derneği üyesi ve İleri Sürüş eğitmeni Ömer Özgül, motosiklet kazalarında yüzde 70 bedenin hasar gördüğüne dikkat çekti.

Motosiklet sürücülerine doğru hızla gitmeleri tavsiyesinde bulunan Özgül, pandemiden sonra trafikte motosiklet kullananların sayılarının arttığını belirtti.

"Yeterli eğitim almadan yağılan sürüşler kazalara sebep oluyor"

Yeterli eğitim almadan yapılan sürüşlerin kazaları da beraberinde getirdiğini aktaran OMM (Onat Motosiklet Meraklıları) Derneği üyesi ve İleri Sürüş eğitmeni Ömer Özgül, "Sürüş esnasında düşme yaşandığında, asfaltta sürtünmeye bağlı 700-1200 derece arası ısı oluşuyor. Çok ciddi cilt yaralanmaları ortaya çıkıyor. Motosikletçiler mutlaka doğru, koruyucu ekipmanları olan, sürtünmeye dayanıklı kıyafet giymeli. Kasksız park bile edilmemeli, trafik kurallarına, işaretlerine uyulmalı, doğru hızda gidilmeli. Doğru hız ‘’ bir motosikletçinin yolun kendisine ait bölümünde açık ve engelsiz görebildiği mesafede durabileceği hızdır’’. Karayolunda bizler görünmeziz, mutlaka kendimizi diğer sürücülere göstermek zorundayız. Kazaların yüzde 70’ inde motosiklet sürücüsünde bedeni hasar oluyor. Motosiklet kontrollerinin (Yakıtı,Yağı,Suyu,Elektrik aksamları,Lastikleri vb.)yolculuğa çıkmadan önce her seferinde mutlaka kontrol etmeleri gerekir ’ ifadelerine yer verdi.

İnteraktif olarak yapılan konferansta sürücülerin soruları da yanıtlanırken, OMM Derneği üyelerinden Fikret Akkurt Motosiklet kazalarının oranında kentsel yerleşim alanlarında meydana geldiğini aktardı.

Ölümle sonuçlanan kazaların yarısından fazlasının kırsal alanlarda yaşandığını söyleyen Akkurt, Kazaların; %15’i sollama esnasında, %12’si viraj alırken, %30’u ise ıslak yolda kaymadan ötürü meydana geldiğine değindi.

‘Motosiklette kaza yapma sıklığının genç ve deneyimsiz sürücülerde daha yaygın olduğunu vurgulayan Fikret Akkurt, yaralanmayla sonuçlanan kazaları yapanların %93’ünün erkeklerden ve en fazla can kaybı olan yaşın ise 17 olduğuna dikkat çekti.

Aynı deneyime sahip 20 yaşında ve 30 yaşındaki sürücüler kıyaslandığında; 20 yaşında olanların 3 kat daha fazla kaza riski altında olduklarını söyleyen Akkurt, motosiklet eğitimi alarak ve koruyucu ekipman kullanarak birçok kazanın önüne geçebileceğini ve sonuçların bu kadar ağır olmayacağının altını çizdi.

Organizasyon sorumlularından Mevlüt Kırdağ, Yüksekokul Müdürü Doçent Dr. Mustafa Hatipler adına Ömer Özgül’e teşekkür belgesini sundu.

Organizasyon sorumluları, Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı 2.sınıf öğrencileri Mevlüt Kırdağ, Sinem Cömert, Nihal Ülger, Onur Demirko, Yusuf Akyüz, Eren Geylaner, Emirhan Şalk, (OMM) Motosiklet Meraklıları Derneği ile iletişim kurarak sürücüleri bilinçlendirmeyi hedeflediklerini söylediler.

Yaklaşık 2 saat süren konferansa Edirne’deki kuryeler ve motosiklet sürücüleri katıldı.

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