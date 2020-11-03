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Minik kalplerden İzmir’e mesaj: ‘Yanınızdayız’
EDİRNE MERKEZ MERİÇ İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ ‘YANINIZDAYIZ İZMİR’ YAZARAK, 7’DEN 77’YE TÜRKİYE’NİN ADETA YEK YÜREK OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİLER.
EDİRNE 03.11.2020, 13:13
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Edirne Meriç İlkokulu öğrencileri ‘Yanınızdayız İzmir’ yazarak, 7’den 77’ye Türkiye’nin adeta yek yürek olduğunu bir kez daha gösterdi.
İzmir’de yaşanan deprem felaketi sonrası tüm Türkiye adeta tek yürek oldu. Edirne Merkez Meriç İlkokulu öğrencileri de ‘Yanınızdayız İzmir’ mesajı yazarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Fotoğraf, sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda beğeni ve takdir yorumları aldı.
Gıda kolisi ve battaniye yardımı toplanıyor
Edirne Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İzmir’de depremzedelere sadece standart gıda kolisi ya da yeni battaniye kabul edileceğini duyurdu. Edirne merkez ve ilçelerinde yardımların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca toplandığına dikkat çekildi.
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