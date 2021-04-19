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Mezun olacak öğrencilere kariyer planlaması anlatıldı

Trakya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Yeliz Yeşil tarafından, mezun olacak öğrencilerin, mezuniyet sonrası kariyer çalışmaları ve karşılaşacakları problemler hakkında bilgi sahibi olmaları için düzenlenen “Mezun Öğrencilerim ile Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına İlişkin Söyleşiler" adı konferans dizisinin ilki gerçekleştirildi.

EDİRNE 19.04.2021, 10:30
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Mezun olacak öğrencilere kariyer planlaması anlatıldı

Trakya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Yeliz Yeşil tarafından, mezun olacak öğrencilerin, mezuniyet sonrası kariyer çalışmaları ve karşılaşacakları problemler hakkında bilgi sahibi olmaları için düzenlenen “Mezun Öğrencilerim ile Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına İlişkin Söyleşiler" adı konferans dizisinin ilki gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Doç.Dr. Yeliz Yeşil’in yaptığı ve Müşteri Deneyim Uzmanı Şima Gürsoy’un konuşmacı olarak katıldığı konferansta, öğrencilerin mezun olmadan yapması gereken çalışmalar ve mezun olduktan sonra iş hayatına geçişleri konusunda önemli bilgiler paylaşıldı.

Konferansta iş arama süreci, üniversite hayatı, kariyer planlama, mülakat süreci, pandemi sürecinde iş yaşamı, staj deneyimi, cv hazırlama, z kuşağı ve iş hayatı konularına değinildi.
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