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Meslek liseliler hem üretip hem kazanıyor

EDİRNE’NİN KEŞAN İLÇESİNDE, KEŞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, ÖĞRETMENLERİ İLE BİRLİKTE PANDEMİ SÜRECİNDE DE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR. PEDALLI VE PEDALSIZ OLARAK ÜRETİLEN DEZENFEKTAN ÜNİTELERİ İLE İHTİYAÇ DUYAN KURUMLARA YAPILAN SATIŞLARDAN ÖĞRENCİLER KAR EDERKEN, BU PROJELER DE MESLEK LİSELERİNİN TANITIMINA VE İŞLEVİNE DİKKAT ÇEKEREK HER SENE DAHA FAZLA ÖĞRENCİNİN KAYIT OLMASINI SAĞLIYOR.

EDİRNE 02.09.2020, 09:14
Meslek liseliler hem üretip hem kazanıyor

Edirne’nin Keşan İlçesinde, Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte pandemi sürecinde de çalışmalarına devam ediyor. Pedallı ve pedalsız olarak üretilen dezenfektan üniteleri ile ihtiyaç duyan kurumlara yapılan satışlardan öğrenciler kar ederken, bu projeler de meslek liselerinin tanıtımına ve işlevine dikkat çekerek her sene daha fazla öğrencinin kayıt olmasını sağlıyor..

Üretilen ayaklı dezenfektan üniteleri hakkında bilgi veren Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojileri Atölye Şefi Vedat Şahin Ekinci, geçen yıldan bunu yana okulu geliştirme adına bir takım projelere başladıklarını ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından okula kazandırılan 40 bin euroluk iki makine ile üretime geçtiklerini ifade ederek, “Pandemi sürecinde bazı okullar dezenfektan, bazı okullar iste maske üretti. Biz de bu makineler ile birlikte pandemi sürecini değerlendirebilmek adına; öğrencilerimiz ile birlikte, elimizi dokundurmadan pedal ile çalıştırabileceğimiz, ayaklı dezenfektan ürettik. Okullar ve resmi kurumlardan bize ürünlerimiz ile ilgili olarak talepler geldi biz de bunun üzerine oralara göndermek için üretime geçtik. Hem düşük maliyetle üretim yapacağız, hem de öğrencilerimiz üretirken para kazanacak; bir yandan da döner sermayemiz çalışacak.” derken projelerinin devam ettiğini “Bunun yanında Keşan Belediyesi için de yaklaşık 450 adet bank ve piknik masamız ile çiftçilerimiz için de yemlik üretimlerimiz de var. Amacımız üretmek, üretirken de öğrencilerimize maddi olarak destek sağlamak” sözleriyle belirtti.

Öğretmenlerinin yardımıyla projeler geliştirip, üretime geçen ise “Pandemi süresince öğretmenlerimizle birlikte ayaklı dezenfektan üretip katkı sağlamak istedik. Aynı zamanda bize de kazanç getireceğinin de farkına vardık ve bu şekilde üretmeye başladık. Allah’ın izni ile daha fazla üreteceğiz” diyerek, kendilerine yardımcı olan Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürlüğü ve alan şeflerine teşekkür etti.

Öte yandan öğrencilerin çalışmaları ve üretilen verimli projelerin olumlu dönüşlerinin okula yapılan yeni dönem kayıtlarına yansıdığına vurgu yapan ise “Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyon projeleri ve ‘Üreten okullar, üreten meslek liseleri’ kapsamında bizler de projeler üretmeye devam ediyoruz. Bizim yaptığımız bu projeleri gören velilerimiz nezrinde Keşan’da bir kamuoyu oluştu. Bu da bize 9. sınıf kayıtlarında geri döndü. Bu seneki kontenjanımız 204 olmasına rağmen, bunu da geçerek yaklaşık 207 öğrenci okulumuza kaydoldu. Bakanlığımızın meslek liselerine verdiği önemin ve Keşan’da da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak çalışmalarımızın meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladığımızı görüyoruz” şeklinde konuştu.

Korona virüs salgını boyunca Keşan’daki eğitim kurumlarının sorumluluk bilinciyle görev alıp maskeden dezenfektan üretimine kadar önemli konumlarda rol oynadığı ve bölgeye örnek olduğunu belirten Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ise “Okullarımızı desteklemeye devam edeceğiz; aynı zamanda pandemi süreci boyunca Kız Meslek Lisesi ve Halk Eğitim Merkezlerimizde yaklaşık 400 bin maske ürettik. Şimdi de el dezenfektan ünitesi üreterek, ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlara satışını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda öğrenciler de üretimleri sırasında kazanacaklar ve üretecekler. Okulumuz ve ilçemizin tanıtımı yolunda bu projenin büyük katkı sağlayacağını umuyoruz” diyerek proje ve üretime devam edeceklerinin altını çizdi.

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