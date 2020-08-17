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Meriç nehri’nde yakalandı, tam 50 kilo
MERİÇ NEHRİ’NDE OLTA İLE 50 KİLOLUK YAYIN BALIĞI TUTULDU
EDİRNE 17.08.2020, 09:26
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Edirne’nin Meriç ilçesinden geçen Meriç Nehri’nde sallama olta ile 50 kiloluk yayın balığı yakalayan kişi, Meriç Nehri’ne girdikten sonra elini balığın ağzına sokup sürükleyerek kıyıya çıkardı.
Meriç ilçesinin Kadıdondurma köyünde amatör balıkçılık yapan Ali Öztunç, Meriç Nehri’nde 50 kilogram ağırlığında yayın balığı avladı.
Nehre attığı sallama oltasına dev yayın balığının takıldığını görünce şaşkına dönen Öztunç, bulunduğu alana yakın bölgeye kadar çektiği balığı kıyıya çıkarmak için Meriç Nehri’ne girdi.
Elini balığın ağzına soktuktan sonra sürükleyerek balığı kıyıya çıkartan Öztunç’un bu videosu sosyal medyada ilgiyle izlendi.
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