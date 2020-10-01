Mağaza açıldı, sosyal mesafe yine yok sayıldı
EDİRNE’NİN KEŞAN İLÇESİNDE DÜZENLENEN BİR MAĞAZANIN AÇILIŞ TÖRENİ, SOSYAL MESAFE KURALININ ÇİĞNENDİĞİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU. KURDELE KESME TÖRENİ ARDINDAN GİRİŞLERE HÜCUM EDEN VATANDAŞLAR, SOSYAL MESAFEYİ YOK SAYDI.
Edirne’nin Keşan ilçesinde düzenlenen bir mağazanın açılış töreni, sosyal mesafe kuralının çiğnendiği görüntülere sahne oldu. Kurdele kesme töreni ardından girişlere hücum eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi yok saydı.
Alparslan Türkeş Meydanı’nda ev eşyası satışı yapmak üzere bir mağazanın açılışı gerçekleştirildi. Açılış zamanından önceye bölgeye çok sayıda vatandaş toplanarak beklemeye başladı. Bu sırada mağazanın görevli burada bekleyenlere sık sık sosyal mesafe uyarısı yaptı.
Açılış töreninde protokolle gerçekleştirilen kurdele kesiminin ardından, vatandaşlar mağaza girişine yöneldi ve bu sırada kapıda izdiham meydana geldi.
Kapıya hücum eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi bir kenara bırakarak, kapı önünde içeri girme mücadelesi verdi.
Bu sırada mağaza personeli giriş kapısında durarak maske dağıttı ve ateş ölçerek içeri kontrollü bir şekilde giriş sağlamaya çalıştı; ancak personelin tüm uyarılarına rağmen içeri girmekten ısrar eden vatandaşlar zaman 1.5 metre sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.
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