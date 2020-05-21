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Kumar oynatılan iş yerini kapatmak için gelen ekipler, 4 kişiyi okey oynarken buldu

EDİRNE’NİN KEŞAN İLÇESİNDE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İÇİNDE KUMAR OYNATILDIĞI İÇİN HAKKINDA İŞLEM YAPILAN İŞ YERİNİ KAPATMAK ÜZERE MEKANA GİDEN POLİS VE ZABITA EKİPLERİ, İŞ YERİ İÇİNDE 4 KİŞİYİ OKEY OYNARKEN BULDU.

Kumar oynatılan iş yerini kapatmak için gelen ekipler, 4 kişiyi okey oynarken buldu

EDİRNE’NİN KEŞAN İLÇESİNDE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İÇİNDE KUMAR OYNATILDIĞI İÇİN HAKKINDA İŞLEM YAPILAN İŞ YERİNİ KAPATMAK ÜZERE MEKANA GİDEN POLİS VE ZABITA EKİPLERİ, İŞ YERİ İÇİNDE 4 KİŞİYİ OKEY OYNARKEN BULDU.

21 Mayıs 2020 Perşembe 10:25
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Kumar oynatılan iş yerini kapatmak için gelen ekipler, 4 kişiyi okey oynarken buldu

Edirne’nin Keşan ilçesinde geçtiğimiz günlerde içinde kumar oynatıldığı için hakkında işlem yapılan iş yerini kapatmak üzere mekana giden polis ve zabıta ekipleri, iş yeri içinde 4 kişiyi okey oynarken buldu.

Keşan’da bir süre önce bir çay ocağına yapılan kontrollerde içinde kumar oynatıldığı tespit edilmişti. Adli işlem başlatılan ve aynı zamanda ruhsatı da bulunmayan iş yerini kapatmak ve mühürlemek üzere bir kez daha giden zabıta ve polis ekipleri ilginç bir manzara ile karşılaştı.

Kumar oynatıldığı için kapatılmak istenen çay ocağını mühürlemeye giden ekipler, mekanın içinde 4 kişiyi bir masa etrafında okey oynarken buldu.

Bahse konu mekanda sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde okey oynayan 4 kişiye toplam 12 bin 732 lira para cezası kesilirken, iş yeri sahibi A.Ş. nezaretinde mühürlendi.

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